Спеціальний посланець Дональда Трампа в НАТО Метью Вітакер заявив, що європейські союзники США мають зайняти “агресивнішу” позицію щодо Москви та реалізовувати плани по використанню заморожених активів РФ для фінансування воєнних зусиль України.

Про це пише Bloomberg.

Європа має діяти агресивніше – Вітакер

Метью Вітакер сказав, що цей крок стане “важливим етапом” у зміцненні фінансування Києва, що скорочується, та забезпечить його „на кілька років“, як економічно, так і військово”.

– Але, на мою думку, це також означатиме новий крок – більш агресивну Європу. Час діяти сміливо для них настав, – заявив він в інтерв’ю Bloomberg Television у Берліні.

Євросоюз досі намагається погодити план використання заморожених активів РФ для забезпечення кредитного фінансування України.

Бельгія, держава, яка розміщує більшість цих активів у кліринговому центрі Euroclear, виступила проти через ризик російських судових позовів.

Президент Володимир Зеленський минулого тижня сказав Bloomberg, що цей план є питанням “нашого виживання”.

Європа була змушена взяти на себе лідерство у підтримці України після повернення Трампа до Білого дому.

Президент США значною мірою припинив фінансову та військову допомогу для країни, що постраждала від війни.

Країни ЄС і Канада почали закуповувати американську зброю для постачання на поле бою в Україні на додаток до наявної підтримки.

Але фінансування України на найближчі два роки стало провідною темою обговорень серед європейських союзників.

Пріоритетний варіант ЄС передбачає використання нових юридичних підходів, хоча посадовці наголошують, що не йдеться про конфіскацію активів російського центробанку.

Серед інших варіантів – фінансування країнами-членами щонайменше €90 млрд ($104 млрд) грантів на 2026-2027 роки або залучення спільного боргу ЄС для видачі кредиту.

