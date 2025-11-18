У середу, 19 листопада, президент Володимир Зеленський в Туреччині проведе переговори із спеціальним представником США Стівом Віткоффом.

Про це повідомив журналіст Reuters Ахмед Рашид із посиланням на турецьке джерело.

Зустріч Зеленського з Віткоффом: що відомо

За даними журналіста, Стів Віткофф відвідає Туреччину та приєднається до запланованих переговорів із українським президентом Володимиром Зеленським.

Інформацію про свій візит підтвердив і сам Зеленський, зазначивши у ранковому зверненні, що готує активізацію перемовин і має напрацьовані рішення, які запропонує партнерам.

Президент наголосив, що команда працює над наближенням закінчення війни, а також над обмінами та поверненням полонених.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров невдовзі після власного візиту до Туреччини повідомив, що сторони відновили переговори щодо нового обміну полоненими.

Умєров заявив, що РФ планує звільнити 1 200 українців.

Російські ЗМІ також писали, що Київ та Москва мають експертні контакти щодо майбутніх обмінів.

