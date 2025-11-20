Кремль більше не намагається шукати відмовки і відкрито визнає, що відключення мобільного інтернету в Росії схвалені на найвищому рівні.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

У РФ визнають відключення мобільного інтернету

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль “повністю підтримує” обмеження мобільного інтернету, введені нібито для боротьби з безпілотниками.

За його словами, ці заходи вважаються “виправданими та необхідними”.

Російська влада вже тривалий час випробовує на практиці стратегії масового обмеження доступу населення до інтернету, традиційно прикриваючись заявами про нібито безпеку.

Однак відключення застосовують також і в регіонах, віддалених більш як на 1 тис. км від кордонів з Україною, як це сталося в Ульяновську, де інтернет обмежили “до кінця війни”.

У ЦПД наголошують, що заява Пєскова – це прямий сигнал, що цифрові обмеження не лише схвалюються владою, а й будуть масштабуватися.

Йдеться про системну модель, у якій держава може відрізати громадян від зв’язку будь-якої миті й без пояснень. Росія будує “цифрову залізну завісу”, поступово переводячи країну в режим тотальної інформаційної ізоляції.

