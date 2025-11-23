“Мирний план” Трампа, швидше за все, не буде затверджений сторонами до четверга, 27 листопада, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Дедлайн Трампа щодо “мирного плану”

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не впевнений, що прийнятне для України рішення на основі плану США з 28 пунктів буде знайдено до встановленого президентом Дональдом Трампом терміну.

– Сьогодні неділя. Президент Трамп планує досягти угоди у четвер. Ми поки що дуже далекі від цього. Це не означає, що досягти угоди абсолютно неможливо… Але я сумніваюся, що такий результат можливий, з огляду на нинішні розбіжності, – заявив Мерц у кулуарах саміту G20 в Йоганнесбурзі.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що Білий дім наполягає на тому, щоб “мирний план” США був прийнятий Україною до Дня подяки, до 27 листопада.

Зараз дивляться

Водночас Трамп також говорив, що хоча і дав Україні термін до четверга, це не “остаточна пропозиція” і терміни можуть бути продовжені, якщо справи “підуть добре”.

До того ж, глава Штатів зазначив, що запропонований “мирний план” не є остаточним.

У коментарі Фактам ICTV політичні аналітики назвали три головні ризики “мирного плану” США і пояснили, якою має бути відповідь України.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.