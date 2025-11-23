Лідери України не виявили жодної вдячності за зусилля США, а Європа продовжує купувати нафту у Росії, заявив Дональд Трамп.

Трамп знову дорікнув Україні за невдячність за допомогу у війні

У публікації в Truth Social Дональд Трамп розкритикував Україну за нібито відсутність вдячності за допомогу США у припиненні війни.

– Українське керівництво не висловило жодної подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати російську нафту. США продовжують продавати величезні обсяги озброєнь НАТО для їх передачі Україні, – сказав Трамп.

Також він знову повторив, що війна між Україною та Росією, за його словами, не розпочалася б, якби саме він був президентом.

Нагадаємо, що у Женеві проходять зустрічі щодо обговорення “мирного плану” Трампа. Президент Володимир Зеленський вже отримав перші короткі звіти команди про результати зустрічей і розмов у Швейцарії.

Раніше повідомлялось, що Трамп не збирається знімати з РФ санкції, проте наполягає на ухваленні Україною “мирного плану” до четверга, 27 листопада. При цьому він зазначив, що ця дата не є остаточною.

