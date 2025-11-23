Трамп знову розкритикував Україну за невдячність за допомогу США
- Дональд Трамп розкритикував Україну за нібито відсутність вдячності за допомогу США у закінченні війни.
- Водночас він дорікнув Європі, яка продовжує купувати російську нафту.
Лідери України не виявили жодної вдячності за зусилля США, а Європа продовжує купувати нафту у Росії, заявив Дональд Трамп.
Трамп знову дорікнув Україні за невдячність за допомогу у війні
У публікації в Truth Social Дональд Трамп розкритикував Україну за нібито відсутність вдячності за допомогу США у припиненні війни.
– Українське керівництво не висловило жодної подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати російську нафту. США продовжують продавати величезні обсяги озброєнь НАТО для їх передачі Україні, – сказав Трамп.
Також він знову повторив, що війна між Україною та Росією, за його словами, не розпочалася б, якби саме він був президентом.
Нагадаємо, що у Женеві проходять зустрічі щодо обговорення “мирного плану” Трампа. Президент Володимир Зеленський вже отримав перші короткі звіти команди про результати зустрічей і розмов у Швейцарії.
Раніше повідомлялось, що Трамп не збирається знімати з РФ санкції, проте наполягає на ухваленні Україною “мирного плану” до четверга, 27 листопада. При цьому він зазначив, що ця дата не є остаточною.