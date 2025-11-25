США досягли значного прогресу у напрямку досягнення мирної угоди між Україною та РФ. Однак необхідно узгодити “кілька делікатних, але не нездоланних деталей”.

Про це повідомила у мережі Х речниця Білого дому Керолайн Левітт.

США досягли прогресу у мирній угоді – Левітт

– Протягом минулого тижня Сполучені Штати досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди, запросивши Україну та Росію за стіл переговорів. Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та США, – написала вона у соцмережі Х.

Як повідомило видання Axios з посиланням на джерела, Вашингтон погодився посилити гарантії безпеки для України.

Зараз дивляться

За домовленістю сторін, питання можливих територіальних поступок має бути обговорене тет-а-тет між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

– США погодилися посилити проєкт гарантій безпеки, запропонований разом із початковим планом із 28 пунктів, – зауважує видання із посиланням на українських чиновників.

Axios також повідомляє, що “сторони домовилися, що найчутливіше питання територіальних поступок буде обговорено віч-на-віч між президентами Трампом й Зеленським”.

Згідно з даними джерел, українська та американська делегації узгодили інші блоки питань, які не стосуються безпосередньо завершення війни в Україні.

Йдеться про майбутню роль НАТО, структуру європейської безпеки та подальші відносини між Сполученими Штатами і Росією. Ці теми не включатимуться до рамкового документа.

Видання також звертає увагу на позицію російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

За його словами, Москва не прийме новий документ, якщо він відступатиме від домовленостей, яких Трамп і Путін нібито досягли під час їхньої зустрічі на Алясці.

Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться у листопаді

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про конструктивні та результативні перемовини у Женеві між українською і американською делегаціями.

Він зазначив, що сторони дійшли спільного розуміння ключових умов майбутньої угоди, які обговорювалися на цих зустрічах.

За його словами, нині Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у продовженні роботи над домовленостями.

Умєров поінформував, що Київ очікує на організацію візиту президента України до США “у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.