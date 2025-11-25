Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним лише після того, як мирну угоду щодо завершення війни буде остаточно схвалено або вона перебуватиме на завершальному етапі узгодження.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп сказав, за якої умови зустрінеться із Зеленським

– Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним незабаром, але тільки тоді, коли угода про припинення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії, – наголосив Трамп.

Він повідомив, що за останній тиждень його команда досягла “величезного прогресу” в підготовці мирного плану.

Початковий документ, розроблений США та який складався із 28 пунктів, був уточнений за участю українських і російських представників.

За словами Трампа, нині невирішеними залишаються лише кілька положень.

– Початковий мирний план з 28 пунктів, розроблений Сполученими Штатами, був доопрацьований за участю обох сторін, і залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності, – зазначив він.

Трамп повідомив, що спеціальний посланник США Стів Віткофф найближчим часом матиме зустріч із президентом РФ у Москві, тоді як міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл проведе переговори з українською стороною.

Сам перебіг мирних консультацій Трамп планує контролювати разом із віце-президентом Джей Ді Венсом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом та керівницею апарату Білого дому Сьюзі Уайлс.

