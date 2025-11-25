Володимир Зеленський хоче зустрітися з Дональдом Трампом “якомога швидше”, можливо, на День подяки, щоб фіналізувати спільну американо-українську угоду щодо умов завершення війни.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі Axios.

Зеленський хоче обговорити з Трампом питання територій

За словами Єрмака, американські й українські чиновники узгодили більшість аспектів плану, який був суттєво змінений порівняно з початковою пропозицією США, що містила 28 пунктів.

Зараз дивляться

Але Зеленський хоче особисто обговорити з Трампом питання територіальних поступок.

Американський посадовець підтвердив, що цього чи наступного тижня обговорювалась можливість зустрічі з українською стороною, але конкретної дати ще не визначили.

Трамп залишить Вашингтон у вівторок увечері, напередодні Дня подяки, і планує перебувати в Мар-а-Лаґо до неділі. Єрмак зазначив, що провести зустріч у цей період могло б мати символічне значення.

– Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що … це допоможе президенту Трампу продовжити його історичну місію – закінчити цю війну, – сказав Єрмак в інтерв’ю Axios у Zoom сьогодні вранці.

– Тому що (Трамп, – Ред.) зможе сказати: Дивіться, це підтверджено і погоджено – наша позиція з українцями. Ми її підтримуємо, і тепер продовжуємо говорити з росіянами.

Єрмак сказав, що головна перешкода, яку мають подолати президенти, стосується території.

28-пунктний план передбачав передачу Росії додаткових територій окрім тих, які вона контролює зараз, що викликало різку негативну реакцію з боку України та деяких її партнерів.

США аргументували це тим, що нинішня динаміка війни свідчить: це лише питання часу, коли Україна втратить ці території.

Єрмак заявив, що окрім конкретних питань (особливо територіальних) які Зеленський хоче обговорити з Трампом, чинний проєкт відповідає інтересам України та поважає її червоні лінії.

Гарантії безпеки для України

Одним із ключових питань, адаптованих у новому проєкті, є гарантії безпеки, які США та їхні європейські союзники мають надати Україні.

– Я думаю, що зараз це виглядає дуже переконливо, – сказав Єрмак про текст гарантій безпеки. Я вважаю, це історичне рішення президента Трампа та Сполучених Штатів – надати такі сильні гарантії безпеки, яких Україна ніколи раніше не мала.

Єрмак зазначив, що гарантії безпеки будуть “юридично зобов’язальними” та що з боку США була “позитивна реакція” на ідею закріпити їх у формальному договорі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.