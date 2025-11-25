Агентство Bloomberg оприлюднило аудіозапис розмови між Ушаковим та керівником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

У ході діалогу вони обговорювали механізм, за яким російський варіант “мирного плану” мав бути переданий команді Дональда Трампа. За задумом, американці мали представити ці пропозиції як власну ініціативу.

Розмова Ушакова і Дмітрієва про “мирний план”

Розмова відбулася 29 жовтня.

Посадовці РФ міркували над тим, як передати документ Стіву Віткоффу, спецпосланцю американського президента щодо Росії.

За їх задумом, Віткофф мав отримати російський чернетковий варіант домовленостей і видати його за власний план врегулювання війни проти України.

Під час дискусії Дмитрієв запропонував передати матеріал “неформально”, щоб американська сторона могла презентувати його як авторську розробку.

Він також висловив сподівання, що текст залишиться “максимально близьким” до початкової російської версії.

– Ні, дивіться. Мені здається, ось цей папір, просто ми зробимо як би в нашій позиції і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як свою. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні, максимально близько до неї, – йдеться у повідомленні.

Ушаков висловив сумніви щодо такої схеми. Помічник Путіна хвилювався, що Віткофф може змінити зміст плану, а потім заявити, нібито ці зміни були узгоджені з Москвою, що призведе до викривлення російських вимог.

Дмитрієв у відповідь пообіцяв Ушакову попросити Віткоффа залишити формулювання “слово в слово” і запевнив, що все буде зроблено “акуратно”. Він також додав, що Ушаков матиме можливість особисто обговорити документ із Віткоффом згодом.

Крім того, з’ясувалося, що американська сторона, отримавши російський документ, імовірно, навіть не спробувала зробити якісний переклад — текст просто пропустили через автоматичний перекладач.

Розшифровка розмови Ушакова і Дмітрієва

Ушаков: Алло.

Дмитрієв: Юрій Вікторович.

Ушаков: Так, Кириле Олександровичу, ну, я все туди відправив. Завтра поговоримо.

Дмитрієв: Ну, чудово, чудово. Так, так, так. Я прилетів до Саудівської Аравії. Але мені здається, це дуже важливо, тому що це справді хороший шлях уперед.

Ушаков: Ну, нам потрібен максимум, хіба ні? Як ти вважаєш? Інакше навіщо що-небудь передавати?

Дмитрієв: Ні, дивіться. Мені здається, ми просто зробимо цей папір відповідно до нашої позиції, і я неформально його передам, давши зрозуміти, що все це неформально. А вони нехай роблять як своє. Але я думаю, вони не візьмуть точно нашу версію, але принаймні вона буде максимально наближеною.

Ушаков: Ну, у цьому ж і справа. Вони можуть не взяти й сказати, що це було погоджено з нами. Ось цього я й боюся.

Дмитрієв: Ні, ні, ні. Я скажу точно так, як ви скажете, слово в слово.

Ушаков: Вони можуть потім перекрутити, от і все. Такий ризик є. Є. Ну, гаразд, неважливо. Побачимо.

Дмитрієв: Так, мені здається, ви потім зможете поговорити зі Стівом щодо цього документа. Ми все зробимо акуратно.

Ушаков: [Нерозбірливо]

Дмитрієв: Велике вам спасибі, Юрію Вікторовичу. Велике спасибі, дякую. До побачення.

Джерело : Українська правда

