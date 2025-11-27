В Росії дрони атакували військове містечко в Байсангуровському районі Грозного.

Про це повідомляє як український Telegram-канал Exilenova+, так і російські ЗМІ.

Удар безпілотника по військовому містечку в Грозному

Російська редакція Радіо Свободи Кавказ.Реалії зазначає, що постраждала одна з будівель на території військового містечка, що виходить на проспект Ахмата Кадирова.

За інформацією журналістів, під удар БпЛА потрапило також село Борзой, однак поки не встановлене місце попадання удару.

Місцевий житель заявив виданню, що дрон вибухнув на території військової частини.

Російська влада про відбиття атаки дронів не повідомляла, однак Росавіація вводила обмеження на виліт з аеропорту Грозного зранку.

Тим часом ASTRA пише, що після атаки дрона в Грозному обвалився дах і загорілося одне зі службових будівель на території військового містечка.

Наразі невідомо, яку саме функцію виконувала атакована казарма. Зазначається, що вона розташована в центрі містечка і є єдиною на території частини не витягнутою будівлею.

В Exilenova+ уточнили, що ймовірно удар завдали по військовій частині 65384, де дислокується 291-й гвардійський мотострілецький полк.

Раніше про удар ЗСУ по військовому містечку РФ повідомляли активісти опозиційного руху NIYSO.

Канал зазначав, що також атакували розташування 291-го мотострілецького полку в Шатойському районі, однак цю інформацію поки що не вдалось ні підтвердити, ні спростувати.

Нагадаємо, в ніч проти 27 листопада в Росії дрони знову атакували Новокуйбишевський НПЗ.

Джерело: Exilenova+, Кавказ.Реалії, ASTRA

