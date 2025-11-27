Німеччина розробляє та впроваджує секретний Операційний план Німеччина (OPLAN DEU) обсягом близько 1 200 сторінок на випадок можливої війни з Росією.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Секретний план Німеччини

План передбачає можливість переправлення до 800 тис. військовослужбовців НАТО до потенційної лінії фронту, а також детальний опис логістики, маршрути постачання, захист інфраструктури та використання наявних потужностей.

– У плані детально описано, як до 800 тис. німецьких, американських та інших військовослужбовців НАТО будуть переправлені на схід до лінії фронту. На ньому позначено порти, річки, залізниці та дороги, якими вони будуть просуватися, а також як їх буде забезпечено та захищено на цьому шляху, – ідеться у публікації.

Цей документ фактично повертає Німеччину до менталітету часів холодної війни, але вже з урахуванням сучасних загроз, кіберризиків, проблем інфраструктури та необхідності швидкого розгортання сил.

Медіа зазначають, що цей план є досі найвиразнішим проявом підходу, який його автори називають “війною за участю всього суспільства”.

Німецькі чиновники заявили, що очікують, що Росія буде готова та бажатиме напасти на НАТО у 2029 році. Але низка інцидентів, диверсійних атак та вторгнень у повітряний простір Європи свідчить про те, що вона може готуватися до більш раннього нападу.

Високопоставлений офіцер та один з авторів плану заявив, що його мета полягає в тому, щоб запобігти війні, чітко давши зрозуміти ворогам, що якщо вони нападуть на нас, то не досягнуть успіху.

