Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що після укладення будь-якої мирної угоди з Росією Україна потребуватиме міцних Збройних сил та надійних гарантій безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Україна потребуватиме сильних Збройних сил

Мерц наголосив, що Київ не повинен поступатися своїми територіями Росії.

Канцлер Німеччини зазначив, що від безпеки України залежить також безпека Європи, і додав, що питання гарантій обговорюються разом зі США та Україною.

– Україна потребує сильних Збройних сил. Якщо буде укладено мирну угоду – Україна й надалі потребуватиме сильних Збройних сил і надійних гарантій безпеки від своїх партнерів, – акцентував він.

За словами Мерца, ключовою гарантією безпеки є добре оснащена українська армія.

– Саме тому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії, – зазначив канцлер.

Він додав, що зараз рано говорити про можливе розгортання міжнародних військ.

Канцлер також наголосив, що Україну не можна примушувати йти на територіальні поступки, а лінія фронту повинна слугувати відправною точкою для будь-яких переговорів.

Нагадаємо, 25 листопада американський президент Дональд Трамп повідомив про доручення своїм спецпредставникам, Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу, завершити підготовку проєкту “мирної угоди” з РФ та Україною.

Для цього Віткофф відвідає Москву, а у разі фіналізації документу Трамп проведе зустрічі з Путіним та Зеленським.

США та Україна мають розбіжності щодо трьох ключових пунктів угоди, серед яких пропозиція обмежити чисельність українських Збройних сил до 600 тис.

Після переговорів у Женеві початковий “мирний план” команди Трампа, який спочатку складався з 28 пунктів, було скорочено до 19.

