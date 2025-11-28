Міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну через неправдиву інформацію в резюме подав у відставку.

Міністр оборони Румунії Муштяну подав у відставку

28 листопада міністр оборони Румунії подав у відставку, про що він повідомив у Facebook.

Муштяну написав, що обговорив це з президентом, прем’єр-міністром, головою партії та подякував їм за підтримку та довіру. Він наголосив. що робить цей жест з відповідальністю та повагою до румунської армії.

– Румунія та Європа зазнають російського нападу. Наша національна безпека має бути захищена за будь-яку ціну. Я не хочу, щоб розмови про мою підготовку та помилки, допущені мною багато років тому, відволікали тих, хто зараз керує країною, від цієї складної місії, – написав він у Facebook.

Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація, що Муштяну збрехав про свою освіту в резюме.

Він опублікував свій диплом бакалавра з управління агротуризмом, підтвердивши, що він здобув освіту в університеті Bioterra у Бухаресті у 2015 році. Раніше в його резюме помилково згадувався приватний університет Athenaeum, де він не навчався.

Фото: Йонуц Муштяну/Facebook

