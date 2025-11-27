Члени Європейського космічного агентства (ESA) схвалили рекордний трирічний бюджет у розмірі €22,1 млрд та розширили мандат агентства, включивши до нього безпеку та оборону.

Про це пише Politico.

Європейське космічне агентство займатиметься обороною

Як зазначає видання, це великий крок для організації, яка раніше була присвячена “виключно” мирному використанню космосу.

– Міжурядова структура ESA надає повноваження та інструменти для розвитку космічних технологій та систем … для безпеки та оборони, – йдеться у резолюції, прийнятій цього тижня 23 членами організації, копію якої отримали журналісти.

В ESA назвали цей крок “історичною зміною”.

Війна в Україні продемонструвала важливість космічних ресурсів як для збору розвідданих, так і для забезпечення безпечного зв’язку.

Європа також прагне зменшити залежність від американських компаній, зокрема SpaceX Ілона Маска.

Politico повідомляє, що новий проект ESA для спостереження Землі під назвою European Resilience from Space може мати як цивільні, так і військові застосування.

Польща відіграла провідну роль у просуванні ідеї більшої участі ESA у сфері оборони, повідомив генеральний директор агентства Йозеф Ашбахер.

Варшава та космічне агентство наразі обговорюють створення нового центру ESA у Польщі, який зосередиться на безпеці.

Бюджет включає €3,4 млрд на спостереження Землі, €2,1 млрд на безпечний зв’язок та €900 млн на розробку європейських ракет-носіїв.

Це значне збільшення порівняно з попереднім бюджетом майже €17 млрд.

– Це неймовірно, – прокоментував Ашбахер збільшення бюджету.

Німеччина є провідним учасником фінансування – ФРН надала €5 млрд. За нею йдуть Франція та Італія, внесок кожної – понад €3 млрд.

