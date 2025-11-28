Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписав угоду про закупівлю американських протиповітряних ракет AIM-120D AMRAAM, які використовуються на озброєнні літаків F-35.

Польща закупить ракети для винищувачів F-35

Як пише PAP, угода передбачає закупівлю 200 протиповітряних ракет AIM-120 AMRAAM, в новітній версії AIM-120D, які стануть одним з видів озброєння, що використовується польськими багатоцільовими винищувачами F-35.

Перші ракети до цих літаків передадуть до Польщі вже наступного року.

Зараз дивляться

Міністр оборони заявив, що Польща не тільки приєднується до елітної групи європейських країн, які використовують цей тип ракет, але й придбає їхню найсучаснішу версію.

На його думку, це демонструє, наскільки Польща є сильним та інтегрованим союзником.

Владислав Косіняк-Камиш заявив, що такі контракти свідчать про те, що польсько-американський союз – це не тільки слова, але й рішення про можливість придбання обладнання та отримання найсучасніших технологій.

Польща отримує від США різні типи обладнання, такі як F-35 або американська система управління протиповітряною обороною IBCS, сказав міністр.

Водночас Косіняк-Камиш зазначив, що триває робота зі збільшення присутності американських військ у Польщі, чисельність яких зараз становить близько 10 тис. солдатів США.

26 листопада стало відомо, що Польща обрала шведську компанію Saab для будівництва нових підводних човнів, що має значно підвищити боєздатність флоту на тлі війни в Україні та посилення російських загроз.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.