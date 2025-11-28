Представники адміністрації президента США Дональда Трампа вирушать до Москви, щоб передати РФ власну пропозицію щодо окупованих українських території. 

Таку інформацію повідомив The Telegraph з посиланням на власні джерела. 

Пропозиція США щодо українських земель: що відомо 

Зазначається, що Дональд Трамп дав відповідне доручення своєму спецпредставнику Стіву Віткоффу і зятю Джареду Кушнеру. 

Так, Віткоф і Кушнер мають під час свого візиту до Москви прямо запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну визнання з боку США контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями у межах підписання мирної угоди. 

За даними журналістів, плани зробити росіянам таку пропозицію не скасовувалися ані після переговорів у Женеві, ані після застережень європейських союзників. 

– Стає все зрозуміліше, що американцям байдуже на європейську позицію. Вони кажуть, що європейці мають робити і що вважають за потрібне, – повідомило джерело.

У свою чергу Володимир Путін в останніх своїх заявах казав, що для РФ юридичне визнання Криму, Луганської та Донецької областей “російськими” буде одним з ключових питань у перемовинах щодо мирного плану США для України. 

Крім того російський диктатор казав, що РФ начебто готова зафіксувати, що нібито не має планів нападати на Європу. 

У той же час джерела кажуть, що Україну не примушуватимуть до визнання контролю РФ над її територіями. 

Може бути основою: Путін зробив низку заяв про “мирний план” США і війну
Володимир Путін

Джерело: The Telegraph

