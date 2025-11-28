У Росії екстрено посадили літак зі 158 пасажирами на борту: що відомо
- Командир літака здійснив позапланову посадку через ризик витоку палива.
- На борту літака знаходилось 158 пасажирів.
- Це не перший подібний випадок за останній час, а зростаючу кількість аварійних ситуацій пов’язують із війною в Україні та введенням санкцій.
У пермському аеропорту Велике Савіно був змушений екстрено сісти літак Аерофлоту, що виконував рейс Іркутськ – Москва.
Як пише The Moscow Times, посилаючись на прес-службу російської авіакомпанії, йдеться про борт SU-1563, на якому знаходилось 158 пасажирів. Командир вирішив здійснити позапланову посадку через індикацію підвищеної витрати палива, що могло свідчити про можливий витік.
Літак виконав посадку штатно, після чого з Москви до Пермі відправили резервний борт.
The Moscow Times зауважує, що це далеко не перший такий випадок за останній час. На початку року схожий інцидент стався з рейсом Аерофлоту SU 2131, що прямував зі Стамбула до Москви. Літак через технічну несправність екстрено приземлився в Астрахані.
У березні Airbus A320 компанії Аерофлот здійснив вимушену посадку в саратовському аеропорту Гагарін після того, як було отримано сигнал про можливу розгерметизацію.
У квітні зламався ще один літак авіакомпанії: лайнер, що виконував рейс Москва – Денпасар, запросив аварійну посадку в Шереметьєво після відмови двигуна.
Нагадуємо, що раніше стало відомо, що за 11 місяців минулого року в РФ зареєстрували 208 авіаінцидентів. Це на 25% більше, ніж роком раніше. Майже у половині випадків труднощі були пов’язані з відмовами двигунів або несправністю шасі.
Зростаючу кількість аварійних ситуацій пов’язують із початком війни в Україні та введенням санкцій, через що технічний стан російського авіапарку помітно погіршився. Передумов для покращення ситуації на сьогодні немає.