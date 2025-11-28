Українська делегація вирушає до США для подальших обговорень “мирного плану”, який просуває президент Дональд Трамп.

Про це повідомила Bloomberg особа, знайома з цим питанням.

Українська делегація вирушає до США

До групи входять Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки та оборони, та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Очікується, що вони зустрінуться зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером у Флориді, повідомила особа, яка побажала залишитися анонімною.

Віткофф очолить делегацію США для переговорів у Росії наступного тижня.

Нагадаємо, 28 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

На сайті Офісу президента оприлюднений офіційний указ №868/2025 про відставку Єрмака, підписаний Володимиром Зеленським.

Зранку 28 листопада НАБУ та САП повідомили про обшуки в Єрмака, але не назвали причин.

Тепер вже колишній керівник Офісу президента підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому. Він запевнив у повному сприянні з його боку.

Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента за день до того, як мав вирушили до Сполучених Штатів на переговори щодо “мирної угоди”, повідомило видання Axios з посиланням на джерела.

