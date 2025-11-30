Агенти партизанського руху АТЕШ спалили військовий електровоз на залізничних коліях у Брянську.

Про це АТЕШ повідомив у Telegram-каналі.

Диверсія на коліях у Брянську

– Наші агенти провели успішну диверсію в Брянську, завдавши точкового удару по критичному елементу ворожої залізничної логістики. Ми знищили електровоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання Північного угруповання окупантів і перекидання резервів до прикордонних областей.

Зараз дивляться

Знищення локомотива на цьому вузлі призвело до серйозних проблем із постачанням фронту.

Зокрема, порушено графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та пальним, які готувалися для відправдення на передову на Сумському напрямку.

В АТЕШ зазначили, що ця операція доводить, що тил ворога – це не безпечна зона. Агенти АТЕШ працюють у логістичних центрах Росії, порушуючи поставки, на яких тримається вся військова машина.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.