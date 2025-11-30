Агенти партизанського руху АТЕШ спалили військовий електровоз на залізничних коліях у Брянську.

Про це АТЕШ повідомив у Telegram-каналі.

Диверсія на коліях у Брянську

– Наші агенти провели успішну диверсію в Брянську, завдавши точкового удару по критичному елементу ворожої залізничної логістики. Ми знищили електровоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання Північного угруповання окупантів і перекидання резервів до прикордонних областей.

Знищення локомотива на цьому вузлі призвело до серйозних проблем із постачанням фронту.

АТЕШ

Фото: АТЕШ

Зокрема, порушено графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та пальним, які готувалися для відправдення на передову на Сумському напрямку.

В АТЕШ зазначили, що ця операція доводить, що тил ворога – це не безпечна зона. Агенти АТЕШ працюють у логістичних центрах Росії, порушуючи поставки, на яких тримається вся військова машина.

робота партизанів

