Мирні переговори між представниками США та України стануть шляхом, який дозволить країні залишитися “суверенною, незалежною та заможною”.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише Sky News.

Рубіо очікує прогресу від мирних переговорів

Виступаючи у Флориді, де розпочалися довгоочікувані переговори, Рубіо сказав, що очікує “подальшого прогресу” на шляху до угоди, яка покладе край майже чотирирічній війні.

Зараз дивляться

– Йдеться не просто про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, щоб створити механізм і шлях уперед, який дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не зазнати війни та забезпечити величезний добробут для свого народу, – сказав він.

Рубіо додав, що потрібно “не просто відбудувати Україну, а увійти в епоху надзвичайного економічного розвитку”.

– Це не просто мирні угоди. Це створення шляху, який залишить Україну суверенною, незалежною та заможною. Ми очікуємо зробити ще більше кроків уперед сьогодні, – зазначив він.

Умєров подякував Трампу і команді США

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що делегація “працює над забезпеченням справжнього миру для України”.

Він подякував Дональду Трампу за його “мирну ініціативу” й висловив вдячність команді президента США.

– Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, недопущення повторної агресії проти України, добробут України, те, як відбудувати Україну, – сказав він.

Умєров зазначив, що “США чують нас, США підтримують нас, США йдуть поруч із нами, і ми вдячні за все, що зроблено”.

Нагадаємо, у США розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо кроків для досягнення достойного миру.

– Перебуваю на постійному звʼязку з президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві, – заявив Рустем Умєров.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.