Американські та українські посадовці проведуть переговори вранці у неділю, 30 листопада в Маямі перед тим, як посланці президента Трампа вирушать до Москви на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Axios з посиланням на американських та українських посадовців.

США та Україна працюють над фіналізацією “мирного плану”

Сполучені Штати та Україна працюють над фіналізацією домовленостей щодо американського мирного плану, який за кілька днів переговорів був суттєво перероблений, щоб бути більш прийнятним для Києва.

Очікується, що посланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлять цей документ Путіну у вівторок.

Глава Офісу президента Володимира Зеленського та головний переговорник Андрій Єрмак мав очолювати українську делегацію, але подав у відставку в п’ятницю після того, як антикорупційні органи провели обшук у його домі.

Українська делегація, яку тепер очолює радник з нацбезпеки Рустем Умєров, уже перебуває в Маямі перед зустріччю, яка відбудеться в ексклюзивному гольф-клубі Віткоффа Shell Bay.

До складу делегації також входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол в США Ольга Стефанішина, начальник військового штабу генерал Андрій Гнатов та українські розвідники, за даними українських посадовців.

Під час переговорів у Женеві минулої неділі сторони досягли принципових угод щодо всіх, окрім двох питань: територій і гарантій безпеки.

США хочуть закрити основні питання

Високопоставлений американський посадовець сказав, що Білий дім хоче у неділю закрити прогалини щодо цих двох останніх питань та додав, що: “Українці знають, що ми від них очікуємо”.

До відставки Єрмак сказав Axios, що територіальні поступки можуть обговорюватися лише на президентському рівні.

Але Трамп заявив минулого тижня, що зустрінеться із Зеленським та Путіним лише тоді, коли сторони будуть близькі до укладення угоди про завершення війни.

– Діалог на основі женевських пунктів продовжиться. Дипломатія залишається активною. Американська сторона демонструє конструктивний підхід, і в найближчі дні можна буде деталізувати кроки щодо того, як привести війну до гідного завершення. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую, що хлопці працюватимуть відповідно до чітких українських пріоритетів, – сказав Зеленський у суботу.

Американська сторона сподівається, що винесення на стіл узгоджених між США та Україною позицій допоможе просунутися у переговорах з Путіним.

Але оскільки українцям вдалося домогтися змін до початкового 28-пунктного плану США, Кремль поставив під сумнів свою готовність прийняти ці умови.

Путін також посилив свої територіальні вимоги та заявив у четвер, що Росія забере всі землі, на які претендує, мирним шляхом або силою. Він сказав, що Київ, здається, готовий воювати “до останнього українця”, і що Росія теж готова до цього.

