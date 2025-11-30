Міністерство закордонних справ заявило, що Україна не здійснює жодних дій, спрямованих проти Республіки Казахстан, та зосереджена виключно на протидії повномасштабному вторгненню РФ.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Україна не робить жодних дій проти Казахстану

– Підкреслюємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону, – зазначається у заяві.

Речник Георгій Тихий пояснив, що в рамках стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Сили оборони продовжують системно послаблювати військово-промислові можливості Росії та позбавляти її ресурсів, необхідних для ведення загарбницької війни проти України.

Зараз дивляться

– Україна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора. Вкотре наголошуємо, що єдиним фактором дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні та за його межами залишається російська агресія, – наголосив Тихий.

У МЗС звертають увагу, що Казахстан раніше не робив публічних заяв із засудженням російських ударів по цивільних українцях, житловій інфраструктурі та енергосистемі, включно з підстанціями атомних електростанцій.

– Лише позавчора Росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану ракетно-дронову атаку проти України, внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тис. мешканців Києва та понад 100 тис. мешканців Київської області, – зазначив речник.

Українська дипломатія закликала світову спільноту зосередити свої зусилля на примушенні РФ до припинення війни.

– Насамкінець підтверджуємо незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан, які відповідають рівню історично міцних звʼязків між нашими народами, – йдеться у заяві.

Казахстан засудив атаку на термінал КТК

Офіційна Астана засудила атаку на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у морській акваторії порту Новоросійськ у Росії.

У МЗС Казахстану вважають, що інцидент негативно вплине на відносини з Україною.

– Розглядаємо подію як дію, яка завдає шкоди двостороннім відносинам Республіки Казахстан та України, і очікуємо від української сторони вжити дієвих заходів щодо недопущення подібних інцидентів у майбутньому, – йдеться у заяві МЗС.

Астана наголосила, що це вже третій випадок атаки на цивільний об’єкт, робота якого регулюється міжнародним правом.

У МЗС Казахстану наголосили, що КТК має важливе значення для стабільності глобальної енергетичної системи.

За даними Reuters, Каспійський трубопровідний консорціум забезпечує понад 1% світового нафтового експорту.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада було завдано удару по одному з причалів КТК під Новоросійськом, де російські компанії завантажують нафтою судна так званого “тіньового флоту”.

КТК – міжнародний нафтопровід, що транспортує нафту з родовищ Західного Казахстану до чорноморського узбережжя біля Новоросійська.

Його протяжність становить близько 1,5 тис. км, через нафтопровід проходить понад 80% казахстанського нафтового експорту.

До складу акціонерів входять уряди Казахстану і Росії та великі енергетичні корпорації, зокрема Chevron і Lukoil.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.