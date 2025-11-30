Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що потенційна мирна угода між Україною та Росією могла б гарантувати стабільність і мир у регіоні на наступні 50-70 років.

Про це повідомляють Welt am Sonntag та турецьке агентство Anadolu.

Фідан про ймовірну мирну угоду між Україною та РФ

Коментуючи російсько-українську війну, Фідан зазначив, що обидві сторони зараз більшою мірою готові до миру, порівняно з минулим, оскільки побачили масштаби страждань людей та руйнувань.

– Путін також готовий за певних умов прийняти припинення вогню і всеосяжну мирну угоду. Це було передано українській стороні, і ми залучені до деяких аспектів цього процесу. Ця війна дуже дорого обходиться і Росії, – заявив турецький міністр виданню Welt am Sonntag.

Він наголосив, що потенційна мирна угода має включати чіткі зобов’язання сторін не нападати одна на одну “за жодних обставин”.

– Якщо вдасться домовитися з цього питання, то в регіоні можна забезпечити мир на 50, 60, 70 років. Можливо, і довше, – вважає Фідан.

Він додав, що мирна угода не означає відмови від власних заходів безпеки.

На думку Фідана, росіяни, європейці і НАТО “продовжать підготовку до різних сценаріїв”.

– Час покаже, наскільки стійким виявиться мир. Однак Росія також несе економічні та соціальні збитки і виграє від угоди, – зазначив міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Катар і Туреччина брали участь у розробці нового “мирного плану” США щодо припинення війни в Україні та підтримують посередницькі зусилля Сполучених Штатів.

Диктатор РФ Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 23 листопада заявив, що перший проєкт “мирного плану”, підготовлений спільно з адміністрацією Трампа, може стати основою для “остаточного мирного врегулювання”.

