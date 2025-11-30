Європейський Союз виділить €20 млн на посилення протиповітряної оборони Молдови, щоб захистити країну від загрози російських дронів.

Про це заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас у соцмережі Х.

ЄС виділить кошти на посилення ППО Молдови

Каллас наголосила, що нещодавні інциденти з польотами російських безпілотників над Молдовою становлять серйозну небезпеку.

— Порушення повітряного простору Молдови російським безпілотником є неприйнятним і загрожує цивільній авіації. ЄС інвестує €20 млн в посилення ППО Молдови, адже її небо не може стати черговою жертвою російської війни, – заявила верховна представниця.

Підставою для виділення цих коштів стали нові порушення повітряного простору Молдови російськими дронами, зафіксовані останніми тижнями.

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що під час масштабної нічної атаки РФ по Україні 29 листопада російські безпілотники знову зайшли в повітряний простір країни.

За її словами, це спричинило тимчасове закриття молдовського неба та підкреслило масштаб загрози.

— Жорстока 10-годинна атака на Україну… Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови, наражаючи мирних людей на небезпеку, — зазначила Санду.

Декількома днями раніше, 25 листопада, під час іншої масованої атаки, чотири російські ударні дрони пролетіли над територією Молдови та Румунії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона має точні дані про час прольоту цих БпЛА, наголосивши, що агресія РФ становить загрозу не лише Україні, а й сусіднім державам.

