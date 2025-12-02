У ніч проти 2 грудня 2025 року на півдні Молдови запровадили тимчасові обмеження на кордоні через небезпеку, що виникла після чергової атаки дрона по українському місту Болград.

Про це повідомляє телеканал ТV8.

Атака на Болград: Молдова закривала пункт пропуску

Пункт пропуску Джурджулешти — Рені призупинив роботу одразу після отримання інформації про загрозу, однак згодом рух повністю відновили. Влада запевняє, що населенню нічого не загрожувало.

За повідомленням прикордонної поліції, о 01:20 Служба повітряних операцій Міністерства оборони Молдови зафіксувала на радарах безпілотники на території України, які рухалися з боку Рені у напрямку Болграда.

Паралельно Державна прикордонна служба України повідомила про атаку дронів Shahed по Болграду.

Між 01:15 та 01:30 патрулі секторів Чішмікьой, Копчак і Вулканешть зафіксували кілька вибухів над українським містом і спрацювання засобів протиповітряної оборони.

На тлі події всі підрозділи прикордонної поліції Молдови на півдні країни підвищили рівень готовності та перейшли до безперервного контролю повітряного простору вздовж кордону.

Повітряну тривогу в Україні скасували о 02:01, після чого пропуск через пункт Джурджулешти — Рені відновили негайно.

Молдовська влада наголошує, що повітряний простір країни не було порушено, а реальної загрози для мешканців прикордонних районів не виникало. Ситуацію й надалі тримають під постійним наглядом.

Атака дронів на Одещину 2 грудня

Нагадаємо, уночі проти 2 грудня російські війська атакували Одеську область, застосувавши ударні дрони Shahed.

Основний удар ворог спрямував по цивільній та енергетичній інфраструктурі регіону.

За даними ДТЕК, близько 8 тис. домогосподарств уже вдалося перепідключити за резервними схемами, проте ще понад 36 300 родин залишаються без світла.

