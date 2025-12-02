Ще один російський танкер повідомив Туреччину про нібито напад неподалік її узбережжя, проте допомоги не потребує.

Про це повідомляє офіційний X Управління морських справ Туреччини.

Атака на російський танкер у Чорному морі

Згідно з офіційним оголошенням, танкер MIDVOLGA-2 зазнав атаки за 80 морських миль від турецького узбережжя, коли прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії.

У повідомленні зазначено, що всі 13 членів екіпажу залишилися неушкодженими, судно не просило допомоги та продовжує рух до турецького Синопа своїм ходом.

До публікації додано мапу з орієнтовним розташуванням судна.

????MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir. pic.twitter.com/Ov9tEeswEk — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 2, 2025

Залишається незрозумілим, чому танкер, що, за даними оголошення, прямував з Росії до Грузії, опинився так далеко від східного узбережжя Чорного моря. Можливо, йдеться про маршрут з окупованого Криму.

На сервісі Marine Traffic MIDVOLGA-2 класифікований як нафтовий танкер під прапором Росії.

Нагадаємо, 29 листопада морські дрони Служби безпеки України уразили два підсанкційні нафтові танкери KAIRO та VIRAT, які входять до так званого тіньового флоту Росії.

Відомо, що під час атаки обидва судна були порожніми та прямували на завантаження до порту Новоросійськ.

