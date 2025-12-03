Водолази Військово-морських сил Румунії сьогодні, 3 грудня, на запит берегової охорони у відкритому морі нейтралізували український надводний безпілотник Sea Baby Служби безпеки України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Зазначається, що український дрон становив загрозу для судноплавства в Чорному морі.

Знищення безпілотника Sea Baby

Так, румунські військовослужбовці вирушили в морську зону приблизно в 36 морських милях на схід від міста Констанца. Військові проаналізували об’єкт, що дрейфував та встановили, що це надводний безпілотник типу Sea Baby СБУ.

Військові отримали схвалення на нейтралізацію дрона та близько 13:00 підірвали його.

У Міноборони Румунії зазначають, що Військово-морські сили на кораблях та літаках постійно моніторять морську та річкову зони відповідальності. З лютого 2022 року по сьогодні через Чорноморський басейн пройшло понад 12 тис. комерційних суден.

Загрози для Чорного моря

У Міноборони Румунії наголошують, що ще одну серйозну загрозу морській безпеці становлять морські міни. За останні майже чотири роки в Чорному морі вдалося знищити близько 150 мін.

Спростування від СБУ

Водночас Фактам ICTV у пресслужбі СБУ не підтверджують знищення дрона Sea Baby у Чорному морі.

– Усі морські безпілотники Служби безпеки України Sea Baby, які задіяні у виконанні бойових завдань у Чорному морі, продовжують їхню реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено, – наголосили у пресслужбі.

Також в СБУ зазначили, що жоден безпілотник Sea Baby не заходив до територіальних вод Румунії.

– Україна неухильно дотримується норм міжнародного права, не порушує міжнародних кордонів та з повагою ставиться до своїх партнерів, – підсумували у СБУ.

