Росія зазнає помітних стратегічних втрат через удари України по її території.

Про це на брифінгу, який відбувся напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн блоку, заявив Liga.net високопоставлений представник НАТО.

НАТО про удари України по території РФ

За його словами, завдяки атакам по нафтогазових об’єктах та інших важливих інфраструктурних цілях, Київ завдає Росії помітних стратегічних втрат.

Він уточнив, що Україна все активніше спрямовує свої дії на ті об’єкти, які мають критичне значення для військового потенціалу РФ у війні.

Посадовець нагадав, що нещодавно ЗСУ здійснили удари по теплоелектростанції, розташованій у Московській області, по авіаційному об’єкту в Ростові, а також по нафтовій інфраструктурі в районі Новоросійська.

– І хоча важко кількісно оцінити вплив ударів України на російську економіку, заплановані доходи Росії від енергоносіїв були значно нижчими, ніж очікувалося у 2025 році. Це також, ймовірно, пов’язано з низькими цінами на нафту, сильним рублем, дещо нижчим попитом на імпорт та забороною на експорт нафтопродуктів. Росія була змушена підвищити податки – що непропорційно вплинуло на домогосподарства з низьким рівнем доходів та цивільні сектори економіки – щоб пом’якшити зростаючий дефіцит, – розповів чиновник НАТО.

Він додав, що в найближчій перспективі не прогнозує “жодного серйозного прориву в оборонних лініях України”.

За словами високопосадовця, нарощення обсягів військової підтримки Києва може суттєво покращити ситуацію на фронті, особливо з огляду на те, що останнім часом Україна робить акцент на ураження паливних і логістичних об’єктів у глибині РФ.

На брифінгу він зазначив, що РФ може фінансувати війну проти України до 2027 року.

Проте чим довше Росія перебуватиме в режимі військової економіки, тим масштабнішими стануть її втрати після завершення бойових дій.

