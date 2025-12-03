Пентагон вводить в експлуатацію ударний дрон, створений на основі іранської моделі, яка використовувалася проти американських та союзних сил за кордоном.

Це вказує на те, що оборонний сектор США відстає у розробці дешевих технологій, які вже використовують суперники з обмеженим бюджетом.

Про це пише Bloomberg.

США розгортають дешевий ударний дрон

Центральне командування США заявило про створення оперативної групи Task Force Scorpion Strike, що оснащена партією невеликих легких дронів, вироблених компанією SpektreWorks зі штату Аризона.

Ці дрони можуть використовуватися для одноразових ударів, розвідувальних місій і морських атак та для виконання інших завдань.

SpektreWorks розробила власний безпілотник, відтворивши конструкцію дрона Shahed-136, який Іран і підконтрольні йому угруповання застосовували для атак на військові об’єкти США та судноплавство на Близькому Сході.

Росія також використовувала ці дрони для ударів по цілях на території України.

– Оперативне забезпечення наших досвідчених військових передовими дроновими можливостями демонструє інноваційність і силу американських Збройних сил та стримує недружніх гравців, – заявив адмірал Бред Купер, керівник Центрального командування.

Цей крок є частиною ініціативи міністра оборони Піта Гегсета із скорочення відставання у розвитку дешевих технологій, які застосовуються на фронті в Україні та на Близькому Сході.

За даними Центру міжнародних і стратегічних досліджень, дрони Shahed коштують приблизно $35 тис. кожен. Для порівняння, американський високотехнологічний безпілотник MQ‑9 Reaper має ціну близько $30 млн.

Shahed став “винаходом з безвиході”. Багаторічні фінансові санкції США паралізували економіку та оборонний сектор Ірану.

Shahed‑136 складається з компонентів, які також були створені шляхом копіювання технологій інших країн.

– США відстають, коли мова йде про зниження вартості одного удару, – сказала Бекка Вассер, керівниця напряму оборонних досліджень Bloomberg Economics. – США більше не можуть очікувати перемоги у війні завдяки дорогій і витонченій зброї. Доведеться також прийняти дешеві системи, як‑от доступні дрони, які можна використовувати повторно.

Раніше ВПС США оголосили тендер, у якому запропонували підприємствам оборонної промисловості відтворити іранський дрон.

