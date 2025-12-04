Диверсанти РФ планували масштабну залізничну катастрофу в Польщі – спецслужби
- Диверсанти, які пошкодили залізницю в Польщі, діяли професійно та планували масштабну катастрофу, а не локальну аварію.
- Польські спецслужби фіксують збільшення кількості диверсійних спроб за останні місяці та розглядають кожну з них як потенційно смертельну.
Диверсанти, які пошкодили ділянку залізниці в Польщі, планували влаштувати масштабну катастрофу.
Про це повідомив міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк на TVN24.
Пошкодження залізничної колії в Польщі: деталі розслідування
Томаш Семоняк зауважив, що диверсією займалися у найгіршому сенсі цього слова професіонали.
– Вони не були агентами з переробки металобрухту, найнятими для підпалу складів з фарбою. У цьому починанні враховувалася можливість великої залізничної катастрофи, – вважає Семоняк.
Він додав, що рішення завдати удару по Польщі саме так у РФ ухвалили через те, що Росія нібито почала вірити, що вона перемагає і що Україну поглинає великий корупційний скандал, який послаблює президента Володимира Зеленського, тож необхідно атакувати країни, які підтримують Київ.
– Росія вважає, що має перевагу і що вона здатна домогтися поганої мирної угоди для України, а країни, які досі підтримували Україну, такі як Польща та Європа, почнуть сильно вагатися, чи це все ще вигідно і чи це все ще важливо, – сказав він.
Також, за оцінкою Семоняка, масштаб планів Росії коливається – однак за два останніх місяці спостерігається зростання загроз з боку Кремля.
– Ми маємо справу з хвилями, коли протягом кількох місяців спроб менше, більшість із них зірвані або невдалі, а зараз ми перебуваємо у фазі, коли таких спроб більше, – повідомив Семоняк.
Він додав, що польські спецслужби вкрай серйозно ставляться до кожної справи, адже ті, хто намагається вчинити диверсії в Польщі, розраховують на те, що після їхніх дій можуть бути жертви.
Нагадаємо, 15 та 16 листопада на маршруті Варшава — Дорогуськ сталося два акти диверсії.
Так, у місті Міка вибуховий пристрій зруйнував залізничну колію, а біля залізничної станції Голомб поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.