Після масштабної російської атаки на Україну оператор молдовської енергомережі Moldelectrica звернувся за аварійною допомогою з електроенергією до Румунії.

Молдова звернулася до Румунії за допомогою зі світлом

Оператор Moldelectrica повідомляє, що внаслідок атаки на енергетичну систему України в молдовському регіоні було відключено важливу енергетичну групу, а лінії міжсистемного з’єднання завантажені майже до межі.

Через перевищення запланованого потоку енергії компанія Moldelectrica звернулася до Румунії за аварійною допомогою як запобіжний захід на кілька годин, щоб гарантувати безпечну роботу електромережі та уникнути перевантаження.

Зараз дивляться

– Закликаємо громадян Республіки Молдова раціонально споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб зменшити ризик перевантаження та можливих відключень, – йдеться у повідомленні.

У ніч проти 6 грудня російські війська завдали масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України, застосувавши 51 ракету та 653 дрони.

Внаслідок атаки було атаковано об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України, зокрема Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській.

Унаслідок російської масованої атаки по Україні у низці регіонах відбулися знеструмлення споживачів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.