Угорщина заблокувала запровадження єврооблігацій, які могли стати альтернативним джерелом фінансування для України в разі провалу плану щодо використання заморожених російських активів.

Угорщина блокує план ЄС щодо єврооблігацій

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох дипломатів, присутніх на зустрічі послів ЄС.

Європейська комісія наполягає, щоб 27 держав-членів уже на грудневому саміті погодили масштабну підтримку української економіки кредит на 165 мільярдів євро, який має фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Водночас Бельгія, яка контролює найбільшу їх частку, виступає проти такого механізму. Брюссель побоюється, що саме йому доведеться відповідати за можливі юридичні та фінансові ризики, якщо росія подасть претензії.

Запропонований варіант із випуском єврооблігацій мав би створити страховий канал фінансування, однак Будапешт категорично відкинув цю ідею.

Рішення Угорщини пролунало буквально за кілька годин до робочої вечері канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єра Бельгії Барта де Вевера в Брюсселі, де мали обговорити шляхи розблокування кредитного механізму.

Мерц заявив, що спробує переконати де Вевера підтримати план.

– Я дуже серйозно ставлюся до занепокоєнь та заперечень прем’єр-міністра Бельгії. Я не хочу його змушувати, я хочу переконати його, що шлях, який ми тут пропонуємо, є правильним, – сказав він.

Берлін уже запропонував гарантувати 25% ризиків, щоб заохотити Бельгію погодитися на використання заморожених російських коштів, але де Вевер наполягає на ширших гарантіях від усього ЄС – на повний обсяг можливих ризиків або навіть більше.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії готовий передати £8 млрд (понад $10,6 млрд) заморожених у країні активів Росії для підтримки України.

Також Лондон планує укласти угоду з ЄС та іншими державами, де зберігаються російські гроші.

