У четвер, 11 грудня, у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це стало відомо з розкладу, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

Переговори Мерца і Рютте: що відомо

Повідомляється, що переговори відбудуться у відомстві канцлера вранці, після чого запланована спільна пресконференція.

Під час переговорів Мерц та Рютте приділять увагу ситуації у євроатлантичному регіоні, зокрема загрозам з боку Росії та посиленню оборонних спроможностей блоку.

На порядку денному — координація дій у межах НАТО та стратегічні рішення, що ухвалюються напередодні самітів Північноатлантичного блоку.

Крім того, сторони планують зосередитися на питаннях безпеки, викликах для блоку та подальшій підтримці України, зокрема військовій та фінансовій.

Також очікується обговорення довгострокових програм підтримки, участі Німеччини у спільних оборонних ініціативах та координації партнерів щодо постачання озброєння.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон приїде до Лондона, щоб зустрілися з українським лідером Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Страмером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

