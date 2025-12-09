Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 9 грудня приїхав до Москви з візитом.

Про це Петер Сійярто повідомив у Facebook.

Візит Петера Сійярто до Москви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника угорського МЗС.

Зараз дивляться

Сійярто повідомив зранку, що до Москви обговорювати співпрацю вирушила велика делегація бізнесменів.

– Президент Трамп докладає надзвичайних зусиль, щоб припинити війну в Україні, і ми повністю підтримуємо його у цьому. Як тільки закінчиться війна, світова економіка може повернутися до нормальної та відкриються нові, величезні можливості у міжнародних торговельних відносинах, – написав у соцмережі Петер Сійярто.

Він наголосив, що санкції діятимуть не завжди, а тому Угорщина повинна бути готова зайняти гарну стартову позицію в новому сезоні.

– Ось чому ми зараз їдемо до Москви з великою делегацією бізнесу та компаній, – сказав очільник МЗС Угорщини.

У Москві Сійярто бере участь у засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Переговори стосуються будівництва атомної електростанції Paks II в угорському місті Пакш. За словами Петера Сійярто, перший етап будівництва має розпочатися наступного тижня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.