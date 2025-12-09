Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто знову прибув до Москви: яка мета візиту
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок, 9 грудня, прибув із візитом до Москви.
- Сійярто вважає, що після закінчення війни в Україні світова економіка зможе повернутися до нормального стану.
- Разом з очільником МЗС Угорщини до Москви приїхала делегація бізнесменів.
Візит Петера Сійярто до Москви
Сійярто повідомив зранку, що до Москви обговорювати співпрацю вирушила велика делегація бізнесменів.
– Президент Трамп докладає надзвичайних зусиль, щоб припинити війну в Україні, і ми повністю підтримуємо його у цьому. Як тільки закінчиться війна, світова економіка може повернутися до нормальної та відкриються нові, величезні можливості у міжнародних торговельних відносинах, – написав у соцмережі Петер Сійярто.
Він наголосив, що санкції діятимуть не завжди, а тому Угорщина повинна бути готова зайняти гарну стартову позицію в новому сезоні.
– Ось чому ми зараз їдемо до Москви з великою делегацією бізнесу та компаній, – сказав очільник МЗС Угорщини.
У Москві Сійярто бере участь у засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Переговори стосуються будівництва атомної електростанції Paks II в угорському місті Пакш. За словами Петера Сійярто, перший етап будівництва має розпочатися наступного тижня.