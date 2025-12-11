У Білому домі повідомили, що президент Дональд Трамп “надзвичайно розчарований” діями обох сторін конфлікту – Росії та України.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Трамп розчарований Росією та Україною

Представниця адміністрації наголосила, що Трамп критично оцінює поточний перебіг подій.

– Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни. Йому набридли зустрічі лише заради зустрічей. Він не хоче більше розмов. Він вимагає дій, щоб ця війна закінчилася, – заявила Левітт.

За її словами, що команда США уже витратила багато часу на перемовини.

– Адміністрація витратила понад 30 годин лише за останні кілька тижнів на зустрічі з росіянами, українцями та європейцями і на розмови з ними. Тож побачимо, що буде із зустрічами цими вихідними, і стежте за новинами, – речниця.

Нагадаємо, сьогодні під час спілкування з пресою президент України Володимир Зеленський заявляв, що Сполучені Штати прагнуть якнайшвидше завершити війну, однак конкретних дедлайнів встановлено не було.

Однак, як зазначив Зеленський, Дональд Трамп, ймовірно, хотів би отримати “повне розуміння” щодо фінальної угоди до Різдва.

