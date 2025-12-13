Європейські чиновники стурбовані тим, що РФ може використати так звану мирну угоду, укладену за посередництва США, як “троянського коня” – для повторного вторгнення на територію Донбасу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

“Троянський кінь” у мирному плані Трампа

Джерела Bloomberg, знайомі з питанням, зазначають, що Росія може використати демілітаризовану зону як прикриття для розгортання прихованих сил та застосування гібридних методів.

Зокрема проводити операції під чужим прапором, підриваючи гарантії безпеки й створюючи передумови для нового вторгнення.

Ця загроза виникає на фоні майже чотирирічного конфлікту, що триває після повномасштабного вторгнення Росії.

Як зазначають в агентстві, контроль над Донбасом залишається ключовим питанням у тристоронніх консультаціях.

Москва вимагає виведення українських військ зі східних районів Донецької та Луганської областей, навіть з тих територій, які вона фактично не контролює.

Водночас Київ категорично відмовляється поступатися землею і прагне надійних гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США обговорювали можливість перетворення Донбасу на “вільну економічну зону” під спеціальною адміністрацією, тоді як Росія пропонує демілітаризовану зону.

Зеленський також запропонував провести референдум щодо потенційних територіальних рішень.

Саме ці різні бачення і породжують побоювання, що будь-яке виведення українських військ може стати інструментом Кремля для прихованого розміщення сил та впливу на подальші політичні процеси.

Європейські чиновники наголошують: основне завдання – не допустити “російського троянського коня” у мирні домовленості.

Вони побоюються, що Москва, скориставшись демілітаризованою зоною, може не лише проводити приховані операції, а й втручатися у референдуми чи вибори після врегулювання.

Пітер Рікеттс, колишній радник Великої Британії з національної безпеки, наголосив, що побоювання Європи виправдані.

Він зазначив, що будь-яке послаблення контролю над територією може дозволити Кремлю створювати інциденти під приводом захисту російськомовного населення, що залишає Україну і решту Європи вразливою до нового наступу.

Такі ризики роблять навіть технічні питання демілітаризації стратегічними для безпеки України та Європи.

Помічник Кремля Юрій Ушаков підтримав ідею демілітаризованої зони, пропонуючи замість військ розмістити там національну гвардію або поліцію.

У відповідь Україна наполягає на відмові від територіальних поступок та надійних гарантіях безпеки, і Зеленський наголосив: Якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери?

Нагадаємо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський вирушає до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та іншими європейськими лідерами, включно з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити шляхи продовження переговорів.

Перед зустріччю очікуються консультації радників з національної безпеки України, Європи та США, які повинні узгодити деталі планів щодо Донбасу.

