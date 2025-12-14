Вночі лунали вибухи в Урюпінську Волгоградської області Росії. Місцеві жителі повідомляють про атаку дронів на місцеву нафтобазу.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

Атака на нафтобазу в Урюпінську 14 грудня: що відомо

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку на нафтобазу в Урюпінську.

— В Урюпінську в результаті падіння уламків БпЛА зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі. Пожежники та оперативні служби, а також співробітники муніципального утворення працюють на місці інциденту, — заявив він.

Також проводиться евакуація мешканців прилеглих до нафтобази будинків. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 3 грудня ударні дрони також атакували Урюпінську нафтобазу АльфаОйл на вулиці Штеменка, 67.

Згідно з відкритою інформацією, нафтобазі АльфаОйл в Урюпінську має 18 резервуарів. Вона приймає нафтопродукти від постачальників, зберігає їх у резервуарах, а потім відвантажує для клієнтів.

Урюпінськ на карті

Урюпінськ розташований за 340 км на північний захід від Волгограда.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 390-ту добу.

13 грудня вночі дрони вчергове атакували Саратовський нафтопереробний завод.

