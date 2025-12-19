Три країни-члени Європейського Союзу — Чехія, Угорщина та Словаччина — не братимуть участі у реалізації рішення щодо надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд коштом бюджету ЄС.

Про це свідчать висновки саміту Європейської ради.

Чехія, Угорщина та Словаччина не братимуть участь у кредитуванні України

Рішення про надання фінансової підтримки Україні передбачає кредит на 2026–2027 роки, який має покрити державні потреби, включно з оборонними витратами, коштом запозичень ЄС на ринках капіталу, підкріплених бюджетним резервом Союзу.

Водночас у документі зазначається, що будь-яке залучення ресурсів бюджету ЄС як гарантії цього кредиту не вплине на фінансові зобов’язання Чехії, Угорщини та Словаччини, що і стало причиною їхньої відмови від участі.

У висновках уточнюється, що погашення кредиту Україною можливе лише після отримання репарацій від Росії.

До цього часу активи залишатимуться замороженими, і ЄС залишає за собою право використати їх для покриття позики у повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права.

Європейська рада також наголосила, що відповідно до попередніх рішень активи Росії мають залишатися знерухомленими, доки РФ не припинить агресію та не відшкодує завдану шкоду Україні.

На підставі статті 122 Договору про ЄС були ухвалені виняткові, тимчасові та обґрунтовані надзвичайні заходи для стабільного заморожування цих активів.

Крім того, у висновках зазначено, що Рада ЄС та Європарламент мають продовжити роботу над технічними та правовими аспектами репараційного кредиту, який базуватиметься на залишках готівки, пов’язаних із замороженими активами РФ.

Серед інших ключових моментів, які супроводжують кредит, — зміцнення європейської та української оборонної промисловості, дотримання Україною принципів верховенства права та боротьби з корупцією, а також врахування політики безпеки та оборони окремих держав-членів і загальних інтересів безпеки ЄС.

