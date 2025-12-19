Сполучені Штати Америки досягли значного прогресу в переговорах щодо закінчення війни в Україні, але попереду ще буде довгий шлях.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише видання The Guardian.

Рубіо про переговори України і США

За словами Марка Рубіо, адміністрація США вклала величезну кількість часу та енергії заради припинення війни Росії проти України.

Державний секретар США стверджує, що Білий дім прагне дізнатися, з якими пунктами можуть змиритися Україна та Росія.

Рубіо пояснив, що американська делегація визначає позиції обох сторін, щоб подивитися, чи вдасться їх наблизити для досягнення певної угоди.

На його думку, переговори про врегулювання війни передбачають два пункти. Як стверджує Рубіо, йдеться про те, що обидві сторони повинні щось отримати та віддати.

– Ми намагаємося з’ясувати, що може дати Росія і що очікує отримати? Що може дати Україна і що може очікувати отримати? Фінально рішення буде за Україною, а не за Росією чи США, – вважає Рубіо.

Як зазначив держсекретар США, йдеться не про нав’язування угоди комусь, а про спробу знайти точки перетину інтересів.

Рубіо переконаний, що США вдалося досягти процесу, проте ще є з чим працювати. Очевидно, що найскладніші питання завжди залишаються останніми, наголосив держсекретар США.

19 грудня секретар РНБО Рустем Умєров анонсував черговий раунд консультацій представників України та США щодо закінчення повномасштабної війни.

