Російська Федерація завершує переміщення балістичної ракети Орєшнік на територію Білорусі. Україна розуміє та знає, де буде розміщення цього озброєння.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві 19 грудня.

Зеленський про Орєшнік у Білорусі

– Завершується переміщення Орєшніка на території Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацією передаємо нашим партнерам. Партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати, – заявив Зеленський.

За словами президента, до цього українська сторона попереджала європейських і американських партнерів про те, що Росія розміщуватиме Орєшнік на території Білорусі.

Він розповів, що Україна показувала дистанцію, на яку діятиме Орєшнік. На його думку, ця зброя – це загроза багатьом європейським країнам, зокрема Польщі та Німеччині.

– Ми їм це показували. Орєшнік дронами збити неможливо на сьогодні. Вони використовували Орєшнік по території України. Ми розуміємо, як з цим боротись, – стверджує президент.

Глава держави звернув увагу, що Україна просила, щоб партнери застосували санкції проти компаній, які продають компоненти через треті країни, які підходять до Орєшніка, і без яких Росія просто не може розвивати виробництво цього озброєння.

Володимир Зеленський розповів, що ці компанії розташовані як на європейському континенті, так і на інших.

– Я не бачу цих запроваджених санкцій, якщо чесно. Поки що ми вважаємо, що Росія продовжуватиме виробляти Орєшнік. Слава Богу, багато його вона ще не спроможна виробляти, незважаючи на те, які закиди робить, – стверджує президент.

Він наголосив, що українська сторона розуміє кількість Орєшніків, які може виробити РФ, проте росіяни це роблять не просто так.

Володимир Зеленський запитав, чи можуть партнери так само тиснути на Росію, щоб та не розміщувала Орєшнік ближче до Європи, наприклад, до кордону з Польщею, як США та інші країни докладають багато дипломатичних зусиль для закінчення війни.

– Я вважаю, що треба цим займатися. В іншому випадку складно зрозуміти, чому Росія атакує американські системи ППО на території України, чому партнери не роблять висновки щодо загроз на території Білорусі, якими керуватиме Москва.

Президент наголосив, що з Білорусі вже летіли російські ракети, які вбивали українців.

Ракета Орєшнік – дальність і характеристики

Авіаексперт Валерій Романенко проаналізував ключові характеристики та потенційні наслідки застосування російської ракети Орєшнік, спираючись на відому про неї інформацію.

За даними з відкритих джерел, дальність російської балістичної ракети Орєшнік оцінюється в діапазоні від 3 тис. до 5,8 тис. км, має можливість нести ядерний заряд.

Водночас Орєшнік не є високоточним, наголосив Валерій Романенко, адже відхилення від цілі може становити до 50 м.

Уперше бойовий запуск російської балістичної ракети Орєшнік по території України було зафіксовано 21 листопада 2024 року під час масованого ворожого удару.

