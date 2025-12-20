Наприкінці 2025 року російська економіка демонструє ознаки глибокої системної напруженості, що відображається у зростанні соціально-економічних проблем та скарг громадян на порушення трудових прав.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Скарги та затримка зарплат в Росії

За даними роструда, станом на початок грудня загальна кількість звернень громадян перевищила 70 тис., що у півтора раза більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Найбільший приріст зафіксовано у категорії скарг на затримки зарплат — понад 26 тис. випадків, що на 60% більше, ніж рік тому.

Крім того, на 33% збільшилася кількість звернень щодо незаконних звільнень.

За даними розвідки, заборгованість із виплати заробітної плати стала однією з ключових тенденцій року.

На кінець жовтня сумарні борги перевищили 2,2 млрд рублів, збільшившись за місяць майже на 11%.

Порівняно з минулим роком цей показник зріс утричі, досягнувши максимального рівня з серпня 2020 року.

Попри офіційні дані росстату про зростання економіки, її структура демонструє критичну залежність від військово-промислового комплексу.

Дві третини приросту ВВП у 2025 році забезпечив сектор оборонного виробництва, який працював у тризмінному режимі.

У третьому кварталі з 0,6% приросту економіки на держуправління та забезпечення безпеки припало 0,4 процентного пункту.

Частка ВПК у новому ВВП зросла майже втричі порівняно з минулим роком: раніше він забезпечував лише 1 пункт із 4,3% приросту.

Крім того, за три квартали 2025 року корпоративні прибутки скоротилися на 7,7%, що загострює ризики несвоєчасних виплат зарплат та збільшує кредитну заборгованість.

Проблеми у банківському секторі та борги за новобудови, що на 1 грудня сягнули 1,5 трлн рублів (17% від укладених договорів), лише посилюють загрозу масштабнішої економічної кризи.

Служба зовнішньої розвідки наголошує, що формальне зростання ВВП Росії дедалі більше базується на військових витратах, тоді як соціально-економічні показники продовжують погіршуватися, що свідчить про поглиблення кризових явищ у країні.

