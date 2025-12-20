Далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ знищили два російські літаки Су-27 на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

СБУ знищили два російські літаки Су-27 у Бельбеку

Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту, його ліквідовано.

Орієнтовна вартість обох літаків оцінюється приблизно в 70 млн доларів США.

Зараз дивляться

Крім того, зафіксовано ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі.

Це вже друга успішна операція СБУ на Бельбеку за останні дні.

18 грудня безпілотники знищили на аеродромі російську техніку на сотні мільйонів доларів: дві РЛС Небо-СВУ, РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 Тріумф, ЗРК Панцир-С2 та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

Удари СБУ по ключових військових аеродромах та знищення літаків і систем ППО у Криму відчутно знижують військовий потенціал РФ у регіоні. Ця системна робота триває й надалі.

Нагадаємо, у червні Сили спеціальних операцій ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищено на аеродромі Маринівка два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та ще два пошкоджено.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.