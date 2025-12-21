Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що членство США в Північноатлантичному блоці відповідає американським інтересам у сфері безпеки, зокрема з огляду на загрози з боку Росії та зростання напруженості у стратегічно важливих регіонах.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bild.

Чому США вигідно залишатися в НАТО

Рютте наголосив, що нинішній період є найнебезпечнішим з часів завершення Другої світової війни, а НАТО відіграє ключову роль у стримуванні агресії та захисті союзників у Європі.

Першою причиною він назвав безпеку Європи, яка безпосередньо впливає на безпеку США.

За словами генсека, стабільний європейський континент знижує ризики для американської національної безпеки.

Другою причиною Рютте визначив Арктику, де відкриваються нові морські шляхи, зростає військова активність Росії та посилюється присутність Китаю.

Безпека цього регіону має вирішальне значення для захисту материкової частини США і можлива лише у взаємодії союзників.

Третьою складовою він назвав Північну Атлантику.

За словами Рютте, контроль і захист цього простору є критичними для безпеки Сполучених Штатів і можуть бути забезпечені лише в межах НАТО.

Окремо генсек визнав, що протягом тривалого часу існувала проблема недостатніх оборонних витрат з боку європейських країн, однак зараз союзники поступово збільшують фінансування оборони.

