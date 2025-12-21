Російські депутати найближчим часом планують внести до Держдуми законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за поширення аудіовізуального контенту, що не відповідає офіційній ідеології так званих традиційних цінностей.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді безпеки й оборони України.

Кого стосуватимуться штрафи за дискредитацію традиційних цінностей у РФ

Ініціатива передбачає фінансові санкції не лише для онлайн-кінотеатрів та стримінгових платформ, а й для соціальних мереж.

Таким чином під загрозою штрафів можуть опинитися як компанії, так і приватні особи, які поширюють відповідний контент.

У законопроєкті не визначено чітких критеріїв, що саме вважатиметься “дискредитацією традиційних цінностей”.

Це створює можливість застосовувати норму максимально широко — під заборону потенційно може потрапити будь-який фільм або серіал, який не відповідає нав’язаній державою ідеологічній моделі.

За даними ЦПД, платформи, намагаючись уникнути штрафів, можуть видаляти контент превентивно, а глядачі — утримуватися від перегляду чи поширення фільмів, які влада може визнати “ризикованими”.

