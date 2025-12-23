Переговорний процес між Україною та Росією продовжується, хоча остаточного рішення щодо завершення війни поки немає.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Трамп про переговори щодо завершення війни в Україні

Президент США зазначив, що переговори щодо миру між Україною й Росією тривають, хоча процес залишається складним.

За його словами, між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним існує “величезна ненависть”, що ускладнює досягнення домовленостей.

Трамп наголосив, що вважає переговори такими, що проходять нормально, однак зауважив, що питання завершення війни досі не вирішене.

Американський лідер також заявив, що вже мав досвід врегулювання інших міжнародних конфліктів, проте війна між Росією та Україною, за його словами, залишається відкритим питанням.

– Переговори проходять нормально, але я вже залагодив вісім війн… І вважаю, що з РФ та Україною поки ще не вирішено, – наголосив Трамп.

Коментуючи можливі строки завершення війни, Трамп відповів ухильно, однак наголосив, що хотів би якнайшвидшого припинення бойових дій.

За його словами, “усі втомилися від цієї війни”, і її необхідно зупинити.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що у переговорах щодо завершення війни в Україні зафіксовано певний прогрес, однак гарантій досягнення мирного врегулювання наразі немає.

За його словами, переговорний процес є складним і багатостороннім, оскільки охоплює Україну, Росію та європейські країни. Ключовими залишаються територіальні питання, безпекові гарантії, контроль над Запорізькою АЕС та питання відбудови.

Віцепрезидент США наголошував, що сторони ведуть переговори добросовісно, однак утримувався від оптимістичних прогнозів щодо швидкого досягнення миру.

Джерело : Укрінформ

