СБУ уразила модернізований літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі Єйськ
- Під час спецоперації у порту Новоросійськ СБУ уразила протичовновий літак Іл-38Н на авіабазі Єйськ.
- Виведення Іл-38Н з ладу дозволило успішно уразити російський підводний човен класу Варшавянка у порту Новоросійськ.
Служба безпеки під час спецоперації у порту Новоросійськ перед підривом російського підводного човна уразила протичовновий літак Іл-38Н.
СБУ перед підривом субмарини уразила Іл-38Н
Як повідомляє СБУ, нові деталі операції свідчать про її унікальний характер.
Ключовим етапом стало виведення з ладу морського літака-розвідника Іл-38Н, який міг зірвати плановану атаку на підводний човен.
Під час підготовки до удару співробітники 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований протичовновий літак Іл-38Н (Sea Dragon) на авіабазі Єйськ.
Цей борт відповідав за морську розвідку та протидіяв роботі українських морських дронів.
Іл-38Н призначений для пошуку підводних човнів, контролю морських акваторій, мінування та нанесення торпедних ударів.
За даними СБУ, у Чорному морі Росія мала лише один такий літак, який міг виявити підводний дрон Sub Sea Baby під час його руху до цілі.
Орієнтовна вартість ураженого борта становить близько $24 млн.
Як було нейтралізовано Іл-38Н
Для нейтралізації літака СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу.
Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, внаслідок чого також було пошкоджено двигун літака.
Виведення Іл-38Н з ладу забезпечило успішне виконання головного етапу спецоперації – ураження російського підводного човна класу Варшавянка у порту Новоросійськ.
Опубліковані СБУ кадри атаки на літак демонструють реальний рівень захищеності стратегічних об’єктів РФ, який значно відрізняється від офіційних заяв та внутрішніх звітів Міноборони РФ.