Служба безпеки під час спецоперації у порту Новоросійськ перед підривом російського підводного човна уразила протичовновий літак Іл-38Н.

Як повідомляє СБУ, нові деталі операції свідчать про її унікальний характер.

Ключовим етапом стало виведення з ладу морського літака-розвідника Іл-38Н, який міг зірвати плановану атаку на підводний човен.

Під час підготовки до удару співробітники 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований протичовновий літак Іл-38Н (Sea Dragon) на авіабазі Єйськ.

Цей борт відповідав за морську розвідку та протидіяв роботі українських морських дронів.

Іл-38Н призначений для пошуку підводних човнів, контролю морських акваторій, мінування та нанесення торпедних ударів.

За даними СБУ, у Чорному морі Росія мала лише один такий літак, який міг виявити підводний дрон Sub Sea Baby під час його руху до цілі.

Орієнтовна вартість ураженого борта становить близько $24 млн.

Як було нейтралізовано Іл-38Н

Для нейтралізації літака СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу.

Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, внаслідок чого також було пошкоджено двигун літака.

Виведення Іл-38Н з ладу забезпечило успішне виконання головного етапу спецоперації – ураження російського підводного човна класу Варшавянка у порту Новоросійськ.

Опубліковані СБУ кадри атаки на літак демонструють реальний рівень захищеності стратегічних об’єктів РФ, який значно відрізняється від офіційних заяв та внутрішніх звітів Міноборони РФ.

