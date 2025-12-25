Чинні та колишні військові, урядовці та представники НАТО, дослідники та фахівці оборонної промисловості вважають, що Росія готується до можливого прямого конфлікту з Європою. Єдиний спосіб запобігти цьому — це переконатися, що в разі початку війни Європа переможе.

Минулого місяця група експертів з питань оборони зібралася у Вайтхоллі, резиденції британського уряду, щоб обговорити, наскільки Сполучене Королівство та його союзники готові до війни. І їхній вердикт був невтішний — вони не готові.

Ключовим фактором підготовки до можливої війни є збільшення інвестицій у недофінансовану європейську оборону. Але також необхідна глобальна зміна мислення, що час, коли Європа могла ігнорувати загрозу війни, минув.

Експерти поділяють розуміння того, що Росія вже веде гібридну війну проти Заходу, проводячи диверсії, вводячи дезінформацію у внутрішні політичні кола. Зокрема йдеться про вторгнення російських літаків й дронів у повітряний простір НАТО, глушіння GPS у країнах Балтії, диверсії на критичних підприємствах, організовані російськими спецслужбами. Росія ж заперечує свою причетність.

Хоча Москва не здійснювала прямих атак проти країн НАТО в Європі – експерти вважають, що в Москві розуміють, що Росія не зможе перемогти блок з її нинішніми можливостями. Але це може змінитися.

Загроза війни для Європи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попереджав, що Росія може бути готова до вторгнення на територію НАТО протягом п’яти років. Такої ж думки дотримується й міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул.

Водночас кремлівський диктатор Володимир Путін на початку грудня заявив, що Росія не планує воювати з Європою, але якщо Європа раптом захоче і почне воювати, то “ми готові вже зараз”.

Балтійські країни вважають, що Росія цілком може на них напасти за три роки. Дослідники з Центру Белфера з питань науки та міжнародних відносин Гарвардської школи Кеннеді проаналізували попередження та прогнози різних офіційних осіб та виявили, що найчастіше згадуються 2027 та 2028 роки.

Виклики для Британії

Колишній голова Об’єднаного командування збройних сил Британії Річард Барронс заявив, що Велика Британія повинна переосмислити стійкість своєї інфраструктури, наростити збройні сили, резерви та цивільну оборону, а також інвестувати в охорону здоров’я, промисловість та економіку, щоб мати можливість швидко перейти до воєнного стану.

За його словами, попри те, що Великій Британії за нинішніх темпів знадобиться близько 10 років, щоб підготуватися до війни.

Виклики для Європи

Багато європейських столиць, зокрема й Лондон, тривалий час не думали про оборону, адже з 1945 року на континенті не відбувалося жодних серйозних військових конфліктів.

Але потім сталися два суворі пробудження: президент США Дональд Трамп дав зрозуміти союзникам по НАТО, що вони більше не зможуть покладатися на США, а Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Все це спонукало більшість європейських країн збільшити видатки на оборону. За даними НАТО, 31 з 32 членів блоку планують досягти цього року цільового показника у 2% ВВП на оборону – у порівнянні з лише шістьма країнами у 2021 році.

У червні члени НАТО домовилися збільшити цільовий показник до 5% ВВП до 2035 року. Однак багато аналітиків скептично ставляться до цієї мети, особливо тому, що більшість європейських країн постають перед фінансовими труднощами, навіть не думаючи про значне збільшення своїх витрат на оборону.

Джерело : CNN

