Кремль намагається виправдати свою агресію проти України подіями Революції гідності. Однак першопричиною розв’язаної РФ війни є імперські амбіції Володимира Путіна.

Про це заявив у мережі Х речник МЗС України Георгій Тихий.

Першопричиною війни є імперські амбіції Путіна

Речник МЗС прокоментував оприлюднені Національним архівом безпеки США стенограми зустрічей і телефонних розмов Путіна та Джорджа Буша-молодшого.

– Путін заперечував право України на існування у 2001 році, тобто за 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає першопричиною війни. Насправді її першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах, – наголосив Тихий.

Стенограми розмов Путіна у Буша-молодшого

Національний архів безпеки США – неурядовий дослідницький центр при Джорджтаунському університеті оприлюднив стенограми розмов Володимира Путіна та президента США Джорджа Буша молодшого.

На початку 2000-х років у розмовах з Бушем Путін фактично просив його взяти Росію до НАТО і жалівся на втрату контролю над Україною.

У 2008 році на одній зі стенограм Путін говорив Бушу про “ризики” можливого вступу України до НАТО та називав її “штучною” державою.

Під час останньої зустрічі Путіна та Буша як президентів у резиденції Бочарів ручей у Сочі 6 квітня 2008 року, глава Кремля висловив позицію Росії щодо нерозширення НАТО:

– Це не буде для вас новим, і я не очікую відповіді; я просто хочу сказати це вголос. Я хотів би наголосити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить на довгострокову перспективу поле конфлікту для вас і нас, довгострокове протистояння.

