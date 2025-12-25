Першопричиною війни є імперська пухлина: МЗС про стенограми розмов Путіна і Буша
- Кремль намагається виправдати агресію проти України Революцією гідності, тоді як справжньою першопричиною війни є імперські амбіції Путіна.
- Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що Путін заперечував право України на існування ще у 2001 році, задовго до Революції гідності та повномасштабного вторгнення.
Кремль намагається виправдати свою агресію проти України подіями Революції гідності. Однак першопричиною розв’язаної РФ війни є імперські амбіції Володимира Путіна.
Про це заявив у мережі Х речник МЗС України Георгій Тихий.
Першопричиною війни є імперські амбіції Путіна
Речник МЗС прокоментував оприлюднені Національним архівом безпеки США стенограми зустрічей і телефонних розмов Путіна та Джорджа Буша-молодшого.
– Путін заперечував право України на існування у 2001 році, тобто за 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає першопричиною війни. Насправді її першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах, – наголосив Тихий.
Стенограми розмов Путіна у Буша-молодшого
Національний архів безпеки США – неурядовий дослідницький центр при Джорджтаунському університеті оприлюднив стенограми розмов Володимира Путіна та президента США Джорджа Буша молодшого.
На початку 2000-х років у розмовах з Бушем Путін фактично просив його взяти Росію до НАТО і жалівся на втрату контролю над Україною.
У 2008 році на одній зі стенограм Путін говорив Бушу про “ризики” можливого вступу України до НАТО та називав її “штучною” державою.
Під час останньої зустрічі Путіна та Буша як президентів у резиденції Бочарів ручей у Сочі 6 квітня 2008 року, глава Кремля висловив позицію Росії щодо нерозширення НАТО:
– Це не буде для вас новим, і я не очікую відповіді; я просто хочу сказати це вголос. Я хотів би наголосити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить на довгострокову перспективу поле конфлікту для вас і нас, довгострокове протистояння.