Врегулювання війни в Україні може бути досягнуте протягом найближчих 90 днів, заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.

Посол США при НАТО озвучив ймовірні терміни врегулювання війни в Україні

В ефірі Fox News Метью Вітакер зазначив, що врегулювання війни в Україні можливе протягом найближчих 90 днів.

– Ви знаєте, якщо це буде зроблено, то це буде зроблено протягом наступних 90 днів, — сказав він.

Крім того, Вітакер зауважив, що зима може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру, які росіяни здійснювали протягом останніх кількох місяців.

– Очевидно, що ця зима може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру, які росіяни здійснювали протягом останніх кількох місяців. Але водночас українці не сидять склавши руки. Я маю на увазі, що вони лобіюють свої власні атаки проти росіян, які завдають шкоди їхній інфраструктурі та нафтовій і газовій промисловості, – додав він.

На думку Вітакера, президент США Дональд Трамп має правильний підхід до припинення насильства.

– Президент Трамп, я думаю, виходить із правильного підходу, а саме — вбивства повинні припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг, — сказав він.

“If it’s gonna get done, it’s gonna get done in the next 90 days.” U.S. Ambassador @MattWhitaker46 weighs in on Ukraine peace deal. pic.twitter.com/j70kJBE0jA — America Reports (@AmericaRpts) December 24, 2025

Вітакер наголосив, що смерть і руйнування просто повинні припинитися.

