Україна, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація дійсно наблизилися до рішення для завершення повномасштабної війни, вважають у Москві.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пишуть російські ЗМІ.

Що кажуть у РФ про завершення війни

– Думаю, що 25 грудня 2025 року залишиться у всіх нас у пам’яті як рубіж, коли ми дійсно наблизилися до рішення. Але від нашої роботи та політичної волі тієї сторони залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість, – стверджує Рябков.

Російський посадовець традиційно висунув звинувачення Україну та Європейському Союзу, які, на його думку, нібито не хочуть домовлятися і “подвоїли зусилля” для зірвання домовленостей.

Рябков вкотре повторив тезу російської пропаганди про те, що нібито не усунуто ризик ядерного конфлікту. За його словами, Росія надсилає США сигнали про необхідність по-справжньому домовлятися.

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися у неділю, 28 грудня.

За словами глави держави, він має наміри обговорити гарантії безпеки, питання територій та долі Запорізької АЕС.

