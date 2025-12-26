Наблизилися до рішення: у РФ зробили заяву про закінчення війни
- Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Україна, США та Росія нібито наблизилися до рішення про завершення війни.
- Водночас представник країни-агресорки традиційно звинуватив Україну та ЄС у спробах зірвати процес і знову вдався до ядерного шантажу для тиску на США.
Україна, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація дійсно наблизилися до рішення для завершення повномасштабної війни, вважають у Москві.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пишуть російські ЗМІ.
Що кажуть у РФ про завершення війни
– Думаю, що 25 грудня 2025 року залишиться у всіх нас у пам’яті як рубіж, коли ми дійсно наблизилися до рішення. Але від нашої роботи та політичної волі тієї сторони залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість, – стверджує Рябков.
Російський посадовець традиційно висунув звинувачення Україну та Європейському Союзу, які, на його думку, нібито не хочуть домовлятися і “подвоїли зусилля” для зірвання домовленостей.
Рябков вкотре повторив тезу російської пропаганди про те, що нібито не усунуто ризик ядерного конфлікту. За його словами, Росія надсилає США сигнали про необхідність по-справжньому домовлятися.
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися у неділю, 28 грудня.
За словами глави держави, він має наміри обговорити гарантії безпеки, питання територій та долі Запорізької АЕС.